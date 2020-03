“Her gün ateşimizi ölçüyorlar”

İngiltere'den KKTC’ye gelen öğrencilerden biri olan ve Palm Beach Otel'de karantinaya alınan Fulya Tilki, “Odalarımızda tek kalıyoruz ve çıkmamız kesinlikle yasak. Her gün gelen ve ateşimizi ölçen sağlık personelleri var” dedi

İngiltere'den uçaklarla KKTC’ye gelen öğrencilerden biri olan ve şu anda Palm Beach Otel'de karantinaya alınan KKTC 2017 güzeli Fulya Tilki, yaşadığı süreci Kıbrıs Genç Tv ile paylaştı.

Fulya Tilki, şunları aktardı:

“KKTC’ye gelen Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve devletimizin birlikte düzenlediği charter uçuş ile İngiltere’de okuyan diğer öğrencilerle adaya geldik. İnternette de çok yanlış anlaşılmalar olduğu için bu süreci yaşayan biri olarak anlatmak istedim. Adaya gelen bütün öğrenci, sivil farketmeksizin herkes belli karantina merkezlerinde 14 gün odalarından çıkmayacak şekilde tutuluyor ve tutulacak.

Uçakta gelen sağlık personelleri hepimizin ateşini ölçüp dışarıya maske ve eldiven ile çıkmamız konusunda yardımcı oldu. Zaten yolculuk boyunca da hepimizde maske ve eldivenler bulunmaktaydı

Akşam üzeri gibi adaya vardık ve polis ve sağlık görevlileri bizi otobüslerle karantina altında olacağımız otellere yerleştirdi.

Otellere tek tek alındık ve içeriye girmeden bavullarımız, sırt çantalarımız tek tek dezenfekte edildi. Ayrıca bize önlem amaçlı olan bu karantinayı kabul edip süreç boyunca kesinlikle odalarımızdan çıkmayacağımıza dair belgeler imzalatıldı. Şu anda hepimiz karantina bölgelerindeyiz. Odalarımızda tek kalıyoruz ve çıkmamız kesinlikle yasak. Her gün gelen ve ateşimizi ölçen sağlık personelleri var. Burada yemeklerimiz ve diğer ihtiyaçlarımız karşılanıyor, her şey yolunda.

Bizi düşünüp bize bu uçuşu ve imkanları sağlayan Kıbrıslı Türk Öğrenci federasyonuna ve devletimize ne kadar teşekkür etsek az. Özellikle bu zor süreçte her ihtiyacımıza koşan ve bizimle özel olarak ilgilenen KTÖF ekibine de ayrıca teşekkürler.

Tüm sağlık personeli, polisler, otobüs şoförümüz, bize otellerini açan işletmeciler ve otel çalışanlarına ve bu süreçte emeği olan herkese de ayrıca teşekkür ederiz.

Umarım bu süreç herkes için sorunsuz ve sağlıklı geçer. Sağlıkla kalın.”