HER GECE ALKIŞLIYOR VE MORAL VERİYORUZ

Telsim, halen çok sayıda ülkede de devam etmekte olan kampanyada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve canla başla görevinin başında olan tüm görevlilere destek olmak amacıyla halka, her akşam saat 20.00'da onlara moral ve destek vermek için çağrı yaptı.