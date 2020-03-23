HER GECE ALKIŞLIYOR VE MORAL VERİYORUZ

Telsim, halen çok sayıda ülkede de devam etmekte olan kampanyada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve canla başla görevinin başında olan tüm görevlilere destek olmak amacıyla halka, her akşam saat 20.00'da onlara moral ve destek vermek için çağrı yaptı.
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