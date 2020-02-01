banner255
banner69
3 0
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
9 0
 
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
28 0
Geceyi Ocak alevi ısıttı
Geceyi Ocak alevi ısıttı
91 0
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
17 0
291 0
41 0
banner374

Her Daim Dostlar Derneği harnup fidanı dikti

banner27

Her Daim Dostlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve çevreci yurttaşlarla birlikte bu sabah harnup fidanlarını toprakla buluşturdu.

Her Daim Dostlar Derneği harnup fidanı dikti

HER DAİM DOSTLAR DERNEĞİ HARUP FİDANI DİKİMİ YAPTI

Her Daim Dostlar Derneği yaptığı yazılı açıklamayla, Gazimağusa Belediyesinin lojistik desteği ile gerçekleştirilen fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Amacımız kentimizin her karış toprağını ağaçlandırarak iklim krizine bir nebzede olsa önlem almak. Ağaçların oksijen üretmesinin yanında karbon emilimi sağlaması kuşlara yuva canlılara yaşam alanı kazandırması en büyük kazanç. Ağaçların bir diğer yararıda o kentte yaşayan insanları biraraya getirmesi. Sabahın saat 07.00 sinde onlarca yurttaş bu fidanları dikmek için bir araya gelerek organize olduk ve unutulmaz anılar biriktirdik. Kentimize muhteşem güzellikler katacak fidanları diktiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.” ifadelerine yer verildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.