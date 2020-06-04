Her daim dostlar çevre temizliği yapacak

Her Daim Dostlar Grubu, Gazimağusa’da Kaymakamlık koruluğunda çevre temizliği etkinliği düzenliyor.

Her Daim Dostlar Grubu adına açıklama yapan Yusuf Yüksel Şentuğ, çevrenin önemine ve çevre temiz tutulması gerektiğine işaret ederek, canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için doğanın korunmasının şart olduğunu kaydetti.

Ormanlara atılan cam ve içinde su olan pet şişelerin havaların ısınması ile beraber yangınlara neden olduğuna da vurgu yapan Şentuğ, Cumartesi 07.00-08.00 saatleri arasında Kaymakamlık koruluğunda çevre temizliği yapacaklarını belirtti.

Etkinliğe Gazimağusa KaymakamıKemal Serpal’ın da katılacağını ve Gazimağusa Belediyesi’nin de lojistik destek vereceğini ifade eden Şentuğ, tüm yurttaşları etkinliğe katılmaya çağırdı.