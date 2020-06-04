“Her bakanlığa Türkiye tarafından üç koordinatör atanacak”

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, mali protokolle her bakanlığa Türkiye tarafından üç koordinatör atanacağını, bunların bakanların dahi üzerinde olacağını söyledi.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan protokolün yapılacak istihdamların dahi dikte edilmesini öngördüğünü savunarak, “her bakanlığa Türkiye tarafından üç koordinatör atanacağını, bunların bakanların dahi üzerinde olacağını” söyledi.

“Bu Kıbrıs Türküne yapılan en büyük hakarettir” diyen Bıçaklı, toplumdan yetki almadan protokol imzalamanın doğru olmadığını iddia etti.

Özelleştirmelere yönelik eleştirilerde bulunan Bıçaklı, “Bu paket doğru değil. Reddediyoruz” dedi.

Bıçaklı, Güney Kıbrıs’ta çalışan ancak sınır kapıları salgın nedeniyle kapandığından işlerine gidemeyen emekçilere devletin sahip çıkmadığını söyleyerek, 8’inden itibaren emekçilerin geçişine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

