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"Her an, her dakika, her saniye aklımızda ve gönlümüzün en güzel yerindesiniz"

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı güne özel yayınladığı mesajda; “Kimimiz yıllardır, kimimiz günlerdir annesine sarılamıyor. Annelik sevgi demek, annelik cefa, emek, sonsuz bir enerji demek. Her an, her dakika, her saniye aklımızda ve gönlümüzün en güzel yerindesiniz. Sizin de bir evladınız olarak, Lefkoşalılar adına Anneler Günü’nüzü en içten duygularımla kutlar, minnetle ellerinizden öperim.” dedi

"Her an, her dakika, her saniye aklımızda ve gönlümüzün en güzel yerindesiniz"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Anneler Günü ile ilgili hem bir kutlama mesajı yayınladı hem de güne özel bir video hazırladı. 
LTB’den yapılan açıklamada; “Tüm dünyayı etkileyen ve pandemi haline dönüşen Covid-19 virüsünün ülkede görülmesi sonrasında hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde yurttaşlar 1,5 aydan fazladır güvende olmak için evlerinde vakit geçiriyorlar. Bu süre zarfinda hem gerçekleştirdiği geniş kapsamlı dezenfektasyon çalışmaları hem ‘Paylaşarak Başaracağız’ mottosuyla düzenlediği gıda yardım kampanyası hem de sosyal medyadan haftalık olarak paylaştığı kültürel, sanatsal, sportif, eğitsel birçok etkinlik ile halkın her zaman olarak yanında olan LTB, Anneler Günü’nde de anneleri unutmadı” denildi. 
HARMANCI: “HER AN AKLIMIZDA VE GÖNLÜMÜZÜN EN GÜZEL YERİNDESİNİZ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı güne özel yayınladığı mesajda; “Kimimiz yıllardır, kimimiz günlerdir annesine sarılamıyor. Annelik sevgi demek, annelik cefa, emek, sonsuz bir enerji demek. Her an, her dakika, her saniye aklımızda ve gönlümüzün en güzel yerindesiniz. Sizin de bir evladınız olarak, Lefkoşalılar adına Anneler Günü’nüzü en içten duygularımla kutlar, minnetle ellerinizden öperim.” dedi.
Videoyu izlemek için aşağıdaki lin ke tıklayın:

https://www.facebook.com/327767967259221/videos/866717883810689/

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