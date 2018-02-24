Her alanda etkin denetim

Başbakan Erhürman, hukuka aykırı işlemler konusunda her bakanlık bünyesinde çalışma başlatıldığını söyledi, Denetleme Kurulu’nun da çalışmaya başlayacağını bildirdi ve “Her alanda denetim artacak” dedi. Vatandaşlıklar konusunda öncelikli incelemenin son dönemde yapılan iki bin vatandaşlıkla ilgili olacağını söyleyen Erhürman, ayrıca ilk defa vatandaş olanların önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacağını açıkladı. Bet ofisler konusunda da açıklamada bulunan Erhürman, ülkedeki 51 bet ofisin sayısının 40’lara indirileceğini, KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girmesine de müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede her alanda denetimin artacağını belirterek, kamudaki insan kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için çalışma yapılacağını ve gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman dün düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, her haftanın son günlerine yakın Bakanlar Kurulu ve Başbakanlığın icraatları konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Başbakanlık’taki toplantıda, Kıbrıs sorunu, hidrokarbon, bütçe, hukuka uygunluk denetimleri, atamalar, belediyeler, Merkezi Cezaevi, bet ofisler konularında açıklamalarda bulunan Erhürman, soruları yanıtladı, gerçekleşmesi için adım atılan projeleri aktardı.

Geçmiş dönemlere ilişkin hukuka uygunluk denetimleri ve soruşturmalar konusuna da değinen Erhürman, hükümetin yeni üst düzey atamalar konusunda müşavirliğin kaldırılmasıyla ilgili yasa geçmeden önce yeni müşavirlik yaratacak atama yapmama konusunda kararlı olduğunu; bunun da denetim ve soruşturma sürecini yavaşlattığını anlattı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’na, yeni müşavir yaratmamak adına atama yapılmadığını söyleyen Erhürman, bu durumun ortadan kalkmasıyla soruşturmaların ya Kurul tarafından yürütülmesi ya da özel soruşturmacı atanması kararı verileceğini açıkladı.

Erhürman, hukuka aykırılık işlemler konusunda tüm bakanlara kendi bakanlıkları bünyesinde yapılan işlemlerin denetimini yapmaları için talimat verildiğini de anlattı.

Hukuka aykırı işlemler konusunda her bakanlık bünyesinde çalışma başlatıldığını kaydeden Erhürman, Denetleme Kurulu’nun müşavirlikle ilgili yasal düzenlemenin ardından yapılacak atamalarla çalışmaya başlayacağını belirtti.



İlk defa vatandaş olanlar, ilk seçimde oy kullanamayacak



Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelemenin son dönemde yapılan iki bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi ayrıca ilk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacağını bildirdi

Vatandaşlık konusuna değinen Başbakan Tufan Erhürman, “İlk defa vatandaş olanlar ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu çalışma için henüz düğmeye basmadık” dedi.

Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.

Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz, vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin de kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay aracılığıyla randevu talep edildiğini de kaydederek, “Sayın Büyükelçi, Türkiye’deki sıkıntılı ortamı da dikkate alarak en kısa sürede randevuyu almak için gerekli girişimleri yapacağını söyledi” dedi.

Erhürman şunları aktardı:

“Hükümet programında da açıkça yazdığı gibi ‘Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması zorunlu görünenler vatandaş yapılır’ hükmü kalkacak. İstisnai vatandaşlığın ikinci türü olan spor, kültür, ekonomi gibi konularda yararlı hizmetleri bulunanlarla ilgili konu ayrıntılı kriterlere bağlanacak. İlk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu konularda 4 partinin hemfikirliği var. Bu çalışmanın başlatılması için düğmeye basmadık. Özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey kamu görevlisi açısından henüz ihtiyaç giderilmedi. ”

“VATANDAŞLIK DA İDARİ BİR İŞLEM…”

Yurttaşlık konusunda başka bir soruyu yanıtlayan ve bu konuda hukuki bilgi veren Başbakan, yurttaşlığın idari işlem olduğunu, idari işlemlerin ağır bir hukuki sakatlık veya hile içermediği durumlarda 75 gün içinde geri alınabileceğini, vatandaşlıkların da bu hukuki çerçevede değerlendireceğini söyledi.

“50 YIL ÖNCE YAPILSA BİLE AĞIR BİR HUKUKİ SAKATLIK VARSA O İŞLEM GERİ ALINABİLİR”

Erhürman, “ ‘Vatandaşlıklarda ne kadar geriye gidilecek?’ sorusunun cevabı burada yatıyor; Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa, hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz ” dedi.

Tufan Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.

Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin de kamuoyuna açıklayacağını söyledi.