“Hepimizi batışa sürüklüyorsunuz”

Otelciler Birliği, Seyahat Acenteleri Birliği ve Restorancılar Birliği, elektriğe yapılan zamlarla artık iş yapamaz noktaya geldiklerini vurguladı ve hükümete “Otel ve restoranlarımızın anahtarlarını size verelim, buyurun bu astronomik maliyetlerle siz çalıştırın” diye çağrı yaptı

Ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü, elektriğe ardı ardına gelen zamlar sonrasında isyan bayrağı çekti ve “iflasa sürükleniyoruz” uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bugünden itibaren hayata geçireceği çoklu tarife programının tüm ürün girdilerinin fiyatlarının artmasına sebebiyet vereceğini vurguladı.

Ticari tarifedeki elektriğe yüzde 22 ile yüzde 27 arasında zam yapıldığını belirten ve son 8 ayda yapılan zam oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade eden üç birlik, konutlara tüketim saatlerinde esneklik sağlanırken, iş yerlerinin çalışma saatleri göz önünde bulundurulduğunda, ticari tarifede herhangi bir esneklik fırsatı verilmemesine tepki gösterdi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ DAHA DA AZALACAK”

Üç birlik, elektrik zammının doğrudan bir enflasyon etkisi doğuracağına ve bunun da halkın alım gücünü daha da aşağılara düşüreceğine dikkat çekti.

Bu denli yüksek elektrik maliyetinin hizmet ve ürün fiyatlarına yansıtılmasıyla, ulaşımın pahalı olduğu ülkemizde turizm ürünlerinde rekabet edebilirliğinin sona ereceğini belirten Otelciler Birliği ve Restorancılar Birliği, “İlgili kurumdaki yanlış ve çarpık yönetimin yarattığı zarara ülkemiz turizmini ortak etmeye çalışarak, hepimizi batışa sürüklediğinizi biliniz” mesajı verdi.

Bu zamla birlikte elektrik maliyetlerinin otel ve restoranların en büyük girdisi haline dönüştürüldüğünü belirten sektör yetkilileri “Bu yapılan zammın özellikle ürün tedarik zincirine yansıması olacaktır ve tüm ürün girdilerimizin fiyatlarının artmasına sebebiyet verecektir” dedi.

Artık iş yapamaz noktaya geldiklerinin altını çizen Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, hükümete “Gelin otel ve restoranlarımızın anahtarlarını size verelim ve buyurun bu astronomik elektrik maliyetleriyle iş yerlerimizi siz çalıştırın” diye çağrıda bulundu.