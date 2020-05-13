"Hemşirelik, sevgiyle ve sabırla yapılan kutsal bir meslek"

13 Mayıs 20 (T.A.K): Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre hemşireliğin; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu söyleyen Karavezirler ziyareti sırasında, hemşirelere ve sağlık merkezi çalışanlarına sağlık maskesi verdi.

Ziyaretinde, Değirmenlik Sağlık Merkezi Doktoru Engin Arkan ile, hemşirelik mesleğinin sorunlarını değerlendiren Karavezirler, her 12 Mayıs günü ve haftası kutlanan “Hemşireler Günü” dolayısıyla biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.