Hemşirelerden mevsimlik işçi istihdamına karşı dava

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid- 19’la mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtığını bildirdi.

Sendika genel sekreteri Kenan Akbaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Konu dava; meslek onurumuzu zedeleyen istihdam şekli olması, hem meslektaşlarımızın iş güvencesiz şekilde çalışmalarına, iş barışının bozulmasına, kamu sağlık sisteminin dinamiklerinin ciddi anlamda zedelenmesine ve kamu sağlığına ciddi tehdit oluşturması nedeniyle açılmıştır. Ayrıca durumun aciliyeti açısından ara emri talebi başvurusunu da yapmış olduğumuzu ve duruşmaların 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını kamuoyu ile paylaşırız.”

