Hem Kuzey, hem Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 230 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

16 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 230

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

GÜNEY'DE POZİTİF VAKA YOK

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yapıldığı ve pozitif vaka kaydedilmediğini açıklandı.

Toplam vaka sayısının 985 olduğu Kıbrıs’ın güneyinde can kaybı ise 25