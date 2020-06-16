Hem Kuzey, hem Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 230 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
16 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 230
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
GÜNEY'DE POZİTİF VAKA YOK
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yapıldığı ve pozitif vaka kaydedilmediğini açıklandı.
Toplam vaka sayısının 985 olduğu Kıbrıs’ın güneyinde can kaybı ise 25