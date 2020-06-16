banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
63 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
29 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
83 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
45 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
290 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
255 0
banner460

Hem Kuzey, hem Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

banner27

Hem Kuzey, hem Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 230 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

16 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 230    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

GÜNEY'DE POZİTİF VAKA YOK

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yapıldığı ve pozitif vaka kaydedilmediğini açıklandı.

Toplam vaka sayısının 985 olduğu Kıbrıs’ın güneyinde can kaybı ise 25

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.