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Hem ağaç dikildi hem de Atatürk Büstü açıldı

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Hem ağaç dikildi hem de Atatürk Büstü açıldı

Şht. Mehmet Eray İlkokulu, “Ağaç ve Orman Haftası” kutlamaları çerçevesinde bugün bir etkinlik düzenledi.

Değirmenlik Belediyesi, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla yapılan “Atatürk Büstü” açılış töreninin yer aldığı etkinlik Şht. Mehmet Eray Anaokulu’nda gerçekleşti.

4 ve 5 yaş ana sınıf öğrencilerinin ayrı ayrı gösterileriyle renk kattığı Ağaç ve Orman Haftası kutlamalarında çocukların aynı temalı resimleri de sergilendi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve 14. Zırhlı Tugay Komutanı, Tuğgeneral Osman Akyıldız’a birer anı plaketi verilen etkinlik, miniklerin ağaç dikmeleriyle son buldu.

Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Şengül Tümkan, yaptığı konuşmasında; Atatürk Büstü’nün yapımında maddi manevi her türlü desteği sağlayan, her taleplerini anında yerine getiren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve personeline, ayrıca, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Osman Akyıldız’a ve okul aile birliğine teşekkür etti.

“Ağaç ve Orman Haftası” kutlamaları ile Atatürk Büstü açılış töreninde, Minareliköy Muhtarı Şevket Fedai ve Demirhan Muhtarı Cemil Şensoy’un yanı sıra, Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı, okul aile birliği üyeleri ve veliler yer aldı.

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