Hekimoğlu ihmalin kurbanı

Mağusa’da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Nuri Hekimoğlu’nun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle amcası Hüseyin Başaran tutuklandı. Başaran’ın hiçbir önlem almadan...

Mağusa’da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Nuri Hekimoğlu’nun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle amcası Hüseyin Başaran tutuklandı. Başaran’ın hiçbir önlem almadan ucunda elektrik bulunan kabloyu açıkta bıraktığı açıklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 15 Temmuz tarihinde amcası Hüseyin Başaran ile birlikte bir evde sıva işi yaptığı sırada 240 waltluk elektrik akımına kapılan ve 6 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek önceki gün hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nuri Hekimoğlu’nun ölümünün ardından amcası Hüseyin Başaran tutuklandı. “Tedbirsizlik sonucu başkasının ölümüne sebebiyet verme” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Başaran, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

ELEKTRİK KABLOSUNU BAĞLANTI YERİNDEN AÇTI

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş, zanlı Hüseyin Başaran’ın 15 Temmuz tarihinde Mağusa’da Alp Sokak No 1 adresindeki evin garajında sıva işi yapmak için yeğeni Nuri Hekimoğlu ile bulunduğu sırada daha rahat sıva işi yapabilmek amacıyla orada bulunan su deposunu çektiğini ve depoya bağlı bulunan su motoru ile seviye şalterinin elektrik kablosunu bağlantı yerinden açarak herhangi bir tedbir ve önlem almadan ucunda elektrik bulunan kabloyu açıkta ve ortada bıraktığı açıkladı. Zanlı Başaran’ın, Nuri Hekimoğlu’nun açıkta ve ortada bırakılan kabloya temas etmesi sonucu, 240 waltluk elektirik akımına kapılmasına sebebiyet verdiğini belirten Ursavaş, Hekimoğlu’nun aynı gün yoğun bakıma kaldırıldığını ve 21 Temmuz’da vefat ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Ursavaş, zanlının uygun bir teminata bağlanarak serbest bırakılmasını talep etti.

TEMİNATA BAĞLANDI...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Hüseyin Başaran’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.