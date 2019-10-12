Hedefimiz refah seviyesini yükseltmek

Tatar, UBP’nin başlıca hedefinin refah seviyesini yükseltmek ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu vurguladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın özü ve sözü, haklarının savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan UBP’nin başlıca hedefinin refah seviyesini yükseltmek ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

UBP Genel Başkanı Tatar, partinin 44’ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersin Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Kökü, Kıbrıs Türk varoluş ve özgürlük mücadelesinin başladığı ilk günlere kadar uzanan Ulusal Birlik Partisi’nin 11 Ekim 1975’teki resmi kuruluşu tarihimiz açsından bir dönüm noktasıdır.

UBP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, sıfırdan bir Kıbrıs Türk ekonomisi yaratan, üniversitelerimizin bugünlere gelmesini sağlayan partidir.

Ulusal Birlik Partisi ilk gün olduğunu gibi bugün de Kıbrıs’ın Yunan olmaması, Türkiye ile güçlü bağlarımızın devam ettirilmesi, Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs’ta kendi milli ve dini kimliği, değerleri ile yaşamını sürdürebilmesi, halkımızın refah seviyesinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması için çabalarını devam ettirmektedir.

UBP’nin bundan sonrası için başlıca hedefleri ise halkın refah seviyesinin yükseltilmesi, Devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, partimize hizmet veren bugünlere gelmesini sağlayanlardan aramızda olanları şükran ve saygıyla, aramızla olmayanları rahmetle anıyor, herkesi 15 Ekim Salı akşamı Saat 19.30’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta gerçekleştirilecek resepsiyona katılmaya davet ediyorum.”

Öte yandan UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bazı ilçe başkanları, parti yetkili organları ve bazı partililer, UBP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Heyet, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Lefkoşa’daki Anıtları ziyaret ederek çelenk koydu.

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ziyaret edildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutladıkları böyle bir günde KKTC’nin kurucu partisi ve KKTC için yapılması gerekenlerin bilinci içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Eroğlu’nun Partiye yaptığı önderliğin örnek olduğunu dile getiren Tatar, birlik ve beraberlik içinde çeşitli projelere imza atmak için yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs konusunda da UBP’nin duruşunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, “Biz Kıbrıs’ta artık federal temelde bir anlaşmanın çok da umut veremediğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

50 senedir yapılan görüşmelerde hiçbir netice alınamadığını dile getiren Tatar, partinin tüm yetkili organlarında tartıştıktan sonra artık alternatif düşüncelerin de masaya gelmesi noktasında pozisyonlarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, iki devlet temelinde bir anlaşmanın kendileri için çok daha iyi olacağını düşündüklerini ve bu noktada artık siyasi eşitlik değil de egemen eşitlikten bahsetmeye başladıklarını belirtti.

“Dünyanın sesimizi duyması, Kıbrıs Türk halkının beklentilerine saygı duyması ve halkın ne düşündüğünün dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda UBP’nin en büyük görevi halkın sesini duyurmaktır” şeklinde konuşan Tatar, halkın sesini duyurmak adına UBP’nin memleketin en örgütlü, en teşkilatlı partisi olduğunu ve KKTC’nin de en büyük partisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Eroğlu’nun ziyaretinin ardından, Ulusal Birlik Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrine çelenk kondu.

Ardından, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreterleri Vehbi Zeki Serter ile Salih Miroğlu, hayatta olmayan Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanları Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay, İrsen Küçük’ün kabirleri ziyaret edildi.