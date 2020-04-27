“Hedefimiz kapalı devre bir sistemle açılmaktır”

Başbakan Yardımcısı Özersay, berber ve restoran gibi birebir temas gerektiren sektörlerin en son açılmasının planlandığını söyledi ve "Hedefimiz öncelikle kapalı devre bir sistemle açılmaktır. Yani dışarı kapalı ve kendi içinde açılmayı planlıyoruz” dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapalı olan iş yerlerini 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açmayı planladıklarını söyledi.

Hükümet Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kovid-19 tedbirleri kapsamında atılması planlanan adımlarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kapalı olan sektörlerin kademeli olarak açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Özersay, "Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlayıp Bakanlar Kurulu üyelerine sunacaklar. 29 Nisan Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda kademeli açılma planı, bu taslak öneri çerçevesinde ele alınacak." dedi.

Özersay, bir uzlaşmaya varılması halinde bazı değişiklikler ve ilavelerle Bakanlar Kurulunun bir karar alacağını belirterek, "4 Mayıs'tan itibaren belli sektörle başlayacak şekilde ve bazı kurallar çerçevesinde açılmalar planlıyoruz. Birkaç kademede iş yerlerini açmayı planlıyoruz. 29 Nisan'da karar şekillenir, 4 Mayıs'ta birinci dalga açılım yürürlüğe girer diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

Bakan Özersay, sonrasında diğer iş kollarında da kademeli normalleşmeler olabileceğini belirtti.

Berber ve restoran gibi birebir temas gerektiren sektörlerin en son açılmasının planlandığını vurgulayan Özersay, "Bizim hedefimiz öncelikle kapalı devre bir sistemle açılmaktır. Yani dışarı kapalı ve kendi içinde açılmayı planlıyoruz." dedi.

Özersay, yurt dışından KKTC'ye girişlerin de en son ve belli kurallara tabi olarak başlatılacağını ifade etti.

KKTC'ye şu anda sadece, kısıtlı şekilde de olsa, KKTC vatandaşlarının giriş yapabildiğini hatırlatan Özersay, bu ülkede yaşayan ancak KKTC vatandaşı olmayanların gelişleriyle ilgili açılımı da en son yapmayı planladıklarını kaydetti.

Bakan Özersay, okulların açılmasının en son ve Sağlık Bakanlığının Bakanlar Kuruluna yapacağı öneriler çerçevesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Açılımların ardından Kovid-19 ile ilgili testlerin devam edeceğini vurgulayan Özersay, ilgili vakalarda artış olduğu takdirde tekrar kapanma ihtimalinin de olabileceğini söyledi.

Özersay, kademeli açılma başladıktan sonra gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini ancak 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının devam edebileceğini sözlerine ekledi.