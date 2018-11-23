Hedef, naylon tüketimini yüzde 40 azaltmak

Naylon poşetler, artık ücretli oluyor. Yasağa uyulmamasının cezası aylık asgari ücret kadar olacak. Çevre Koruma Dairesi Müdürü Aktolgalı “İlk yıllardaki hedef, naylon tüketiminde yüzde 40, sonra da yüzde 85 azalma hedefliyoruz” dedi

Marketlerde ve satış noktalarında kullanılan naylon poşetler, 1 Aralık’tan itibaren ücretli olacak. Naylonlarla ilgili fiyat, Bakanlar Kurulu’nda belirlenecek. Uygulamayla ilgili denetimi Çevre Koruma Dairesi personeli yapacak.

Plastik alışveriş torbalarının ücretsiz temin edilmesinin cezası aylık asgari ücret kadar olacak. Çevre Yasası altında yapılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü’nü ihlal eden satış noktaları, ALO 123 Çevre İhbar Hattı’na bildirilebilecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, vatandaşları bilgilendirmek için tüm ilçelerde broşür dağıtıyor. Halk, televizyonlarda yayımlanan kamu spotuyla da bilgilendiriliyor.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, dün sabah Çevre Koruma Dairesi personeli ile Lefkoşa’da Başbakanlık ışıkları olarak bilinen noktada vatandaşlara broşür dağıttı.

Aktolgalı, burada basına açıklama da yaparak, “Gelişmiş ülkelerdeki gibi ilk yıllardaki hedef, naylon tüketiminde yüzde 40 azalma... Yıllar içinde yüzde 85 azalma hedefliyoruz” dedi.

“Çevredeki en büyük kirlilik naylon poşetlerden kaynaklanıyor” tespitlerini aktaran Aktolgalı, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları inceleyerek, naylon poşetlerde ücret uygulamasını hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.



FİYAT BAKANLAR KURULU’NDA BELİRLENECEK… MALİYE’DE TOPLANACAK PARA ÇEVRE İÇİN KULLANILACAK

Aktolgalı, poşet fiyatlarının Bakanlar Kurulu’nda belirleneceğini de kaydetti.

Marketlerin bu konuda hazırlık yaptığını da söyleyen Aktolgalı, naylonlardan alınan ücretlerin Maliye Bakanlığı’nda toplanacağını, burada biriken paranın yine çevre için kullanılacağını ifade etti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, önümüzdeki günlerde bu konudaki farkındalığı artırmak için vatandaşlara ücretsiz bez çanta da dağıtacaklarını belirtti.

Naylon poşetlerle ilgili 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek uygulama konusunda televizyon kanallarında kamu spotu da yayınlanıyor.

Çevre Koruma Dairesi’nin vatandaşlara dağıttığı broşürde şu ifadele yer alıyor:

“18/2012 sayılı Çevre Yasası altında yapılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğüne göre, 15-50 mikron kalınlıkta olan plastik torbalar 1 Aralık 2108 tarihinden itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyon veya kampanyaya dahil edilemez. Tüm halkımızı ve satış noktalarını bu konuda gerekli hassasiyeti sağlamaya davet ediyoruz.

Bu uygulamaya geçmeyen satış noktaları Çevre Koruma Dairesi personeli tarafından denetlenecek. Plastik alışveriş torbalarının ücretsiz temin edilmesinin cezası aylık asgari ücret kadar olup aksi davranışta bulunanlar ALO 123 Çevre İhbar Hattı’na ihbar edilebilecek.”

