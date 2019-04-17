"Hedef kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması"

Şenay Ekingen başkanlığındaki İş Kadınları Derneği’nden bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret ederek, "Kadın Emeğinin Ekonomiye Kazandırılması ile Kümelenme Projesi"ni sundu ve destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler yaptığı konuşmada; başta kırsal kesim bölgesindeki kadınlar olmak üzere, kadınların ekonomiye kazandırılmasını desteklediklerini belirterek, İş Kadınları Derneği’nin ortaya koyduğu projeye bakanlık olarak katkı koyacaklarını söyledi.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen de konuşmasında, esas amaçlarının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması olduğunu vurguladı.