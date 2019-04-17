banner255
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
333 0
27 0
 
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
191 0
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
58 0
57 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
72 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
36 0
banner82

"Hedef kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması"

banner27

banner262
"Hedef kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması"
banner267

Şenay Ekingen başkanlığındaki İş Kadınları Derneği’nden bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret ederek, "Kadın Emeğinin Ekonomiye Kazandırılması ile Kümelenme Projesi"ni sundu ve destek istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler yaptığı konuşmada; başta kırsal kesim bölgesindeki kadınlar olmak üzere, kadınların ekonomiye kazandırılmasını desteklediklerini belirterek, İş Kadınları Derneği’nin ortaya koyduğu projeye bakanlık olarak katkı koyacaklarını söyledi.
İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen de konuşmasında, esas amaçlarının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması olduğunu vurguladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.