“Hedef; güçlü ekonomi, güçlü halk ve devlet”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar; ideolojik ve zümresel çıkarlar, bilgisizlik ve vizyonsuzluk nedeniyle ekonomide yaşanmakta olan sıkıntılarla halkın, haklı şikayetlerinin artık aşılması gerektiğini vurguladı.

Ersin Tatar, “ Biz hedefimizi ortaya koyduk; güçlü ekonomi, güçlü halk, güçlü devlet için yola koyulduk dedi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Gaziköy’de UBP’liler tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda 2 ayrı devletli bir çözümün de Rum tarafının önüne konulması gerektiğini net şekilde herkese ifade etmekte olduklarını söyledi ve şunları kaydetti:

“Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu yeni bir dönemin kapısını açan açıklamalar yaptı. Sayın Akıncı’nın ‘federasyondan başka çözüm mümkün değil ve ben sadece federasyon için yetki aldığımdan dolayı federasyondan başka şey görüşmem’ demesine rağmen Sayın Çavuşoğlu, 2 ayrı Devlet ve konfederasyonun da çözüm modeli olduklarını ve Rumların uzlaşmazlıkları karşısında artık masaya gelmesini istediklerini net bir şekilde söyledi. Rum, masaya gelir, gelmez kendi bilir. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz.”





