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Hedef, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek

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Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı başladı

Hedef, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek
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Taşkent Doğa Parkı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Doğa Biyoizlem Koruma ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “1.Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı,” başladı.
Taşkent Piknik Alanı Aktivite Merkez’inde gerçekleştirilen çalıştayın açılışını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptı. 

Ataoğlu Biyolojik Çeşitlilik ve Biyo Kaçakçılık Çalıştayı ile Haziran ayında düzenlenecek Çevre Çalıştayından çıkacak olan sonuçların eğitim müfredatına konulacağını söyledi.  Ataoğlu çocukların bu konuda alacağı eğitimi aileleri ile de paylaşarak çevreye duyarlı nesillerin yetişmesinin sağlanacağını kaydetti.
Çalıştaya, konu üzerinde uzman akademisyenlerin yanı sıra, alanında uzman kişi ve örgüt temsilcileri, ilgili devlet kurumları yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer alıyor. 

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