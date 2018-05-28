"Hedef çevre eğitim dersini tüm sınıfların müfredatına koydurmak"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre sorunlarının oluşmasını engellemek için çocuklara çevre bilincini aşılamayı kendilerine misyon edindiklerini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde de hedeflerinin çevre eğitim dersini tüm sınıfların müfredatına koydurmak olduğunu belirtti

Çevre Koruma Dairesi,Dünya Çevre Günü vesilesiyle Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte çocuklara,çevre ile ilgili görsellerin bulunduğu boyama kitabı, okul cüzdanı ve boya malzemesi dağıtıldı.

ATAOĞLU: “ÇEVRE EĞİTİMİ TÜM SINIFLARIN MÜFREDATINA KONULACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre sorunlarının oluşmasını engellemek için çocuklara çevre bilincini aşılamayı kendilerine misyon edindiklerini vurguladı.

Çevre sorunlarındaki artışın, çevre eğitimine daha çok ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini ifade eden Ataoğlu, ilk olarak 9’uncu sınıflara çevre dersini müfredata eklettiklerini, önümüzdeki dönemde de hedeflerinin çevre eğitim dersini tüm sınıfların müfredatına koydurmak olduğunu belirtti.

Ataoğlu,Çevre Koruma Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Taşkent Doğa Parkı’na etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etti.

ÖZYİĞİT:"YETİŞKİNLER ÇEVRE DUYARLILIĞI KONUSUNDA ÇOCUKLARA DOĞRU REHBER OLAMIYOR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise,çevre ve doğa bilinci yüksek bireyler yetiştirmek adına Çevre Haftası’nın, Çocuk ve Çevre Haftası olarak düzenlenmesinin çok daha anlamlı olacağını, bunun 2019 çalışma takvimine dahil edilebileceğini ifade etti.

Yetişkinlerin “çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamadığını” kaydeden Özyiğit çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında hem ailelere hem de eğitimcilere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Özyiğit, bu bilincin oluşturulması adına katkı koyan herkese teşekkür etti.