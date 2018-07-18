"Hedef 2019 yılı sonuna kadar Güzelyurt Hastanesini bitirmek"

Başbakan Tufan Erhürman, yapımı devam eden Güzelyurt – Lefke çift şerit anayolu ve Güzelyurt Hastanesi inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başbakan Erhürman’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de eşlik etti.

Başbakan Erhürman, ilgili bakanlardan yapımı devam eden projelerin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan ve Bakanlar incelemelerin ardından BRT’ye açıklamada bulundualr.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde son iki aydır ciddi iyileştirmeler sağlandığını anımsatarak, Güzelyurt halkının bir nebze olsun sağlık anlamında nefes aldığını söyledi.

Güzelyurt Hastanesi’nin ikinci etap ihalesinin 2 Ağustos’ta tamamlanacağını, ikinci etapta çevre ve ara duvarların örüleceğini, Ocak 2019’da ihaleye çıkılacak olan 3. etapla da hastanenin tamamlanacağını açıklayan Besim, hedeflerin 2019 yılı sonuna kadar Güzelyurt Hastanesini, büyük oranda bitirmek olduğunu vurguladı.

Güzelyurt Hastanesinin bitirilmesiyle Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni yaşlı bakım evine dönüştürmek istediklerini de ekledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, yaklaşık 4 buçuk yıldır dokunulmayan Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun Doğancı’ya kadar olan bölümünün önümüzdeki hafta itibarıyle hayata geçirileceğini açıkladı.

Atakan, Güzelyurt’a hastane yatırımı konusunda da Bakanlık olarak gerekli katkıyı yaptıklarını belirterek, bu ve buna benzer atılımların artarak devam edeceğini kaydetti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise Güzelyurt için iki önemli projede gerekli hamlelerin yapıldığını yerinde gözlemlediğini belirterek, atıl durumda kalan Güzelyurt- Lefke çift şerit yolundaki yatırımın 5 ayda bitme noktasına getirildiğini söyledi.

Başbakan, söz konusu yolun Doğancı’ya kadar olan 10 buçuk kilometrelik bölümünün önümüzdeki hafta açılacağını ifade ederek, yolun geriye kalanının da en hızlı şekilde tamamlanması için çalışılacağını vurguladı.

Yarım kalınacağı endişesi taşınan Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili çalışmaların da tamamlandığını ve bir takvime oturduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, Güzelyurtlulara bu hastahanede sağlık hizmetinin de en erken zamanda sunulacağının netleştiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, her iki Bakan’a da çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bu projelerin Güzelyurt halkına hayırlı olmasını diledi.