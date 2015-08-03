HDP'li Abdullah Zeydan: 'İmralı'yı basıp, Apo'nun kellesini getireceğiz'

"PKK sizi tükürüğüyle boğar" şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında fezleke hazırlanan HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, DYP'nin anonsçusu çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK kamplarına yönelik hava harekâtını protesto için hafta içinde yapılan yürüyüşten sonra, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında hazırlanan fezleke, Meclis'e gönderildi. Bu sözleri söyleyen Abdullah Zeydan'ın, terörün en yoğun yaşandığı 90'lı yıllarda DYP'den Hakkâri milletvekilliği yapan babası Mustafa Zeydan'ın seçim kampanyalarına katılıp, PKK'ya ve Öcalan'a en ağır sözleri söylediği ortaya çıktı. Öcalan'ın yakalanmasının hemen ardından yapılan seçimlerde babası DYP'den Hakkâri milletvekili adayı olan Abdullah Zeydan'ın, o dönemde seçim otobüsünün üzerinde, "İmralı'yı basacağız, Apo'nun kellesini getireceğiz" diye anons yaptığı belirlendi.

DİPLOMASI DA SAHTE ÇIKTI

Kendisini mimar olarak tanıtan ancak mimarlar odasına kayıt yaptırmayan Zeydan'ın, mezun olduğunu söylediği Kıbrıs'taki üniversitenin, daha sonra para karşılığı diploma verdiği gerekçesiyle YÖK tarafından denkliğinin iptal edildiği de belirlendi. Zeydan'ın 1995'te kurduğu inşaat şirketinin de bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı, birçok ihaleyi de baskıyla aldığı iddia edildi. 12 yıl önce amcasının kızıyla evlenen Zeydan'ın Yüksekova'da yapılan ve 3 gün 3 gece süren düğününe binlerce kişi katılırken, geline 18 kilo altın takılmıştı. Gelin ve damada ayrıca 305 bin lira da takıldı. Abdullah Zeydan'ın açıklaması en çok AK Partili ağabeyi Rüstem Zeydan'ı üzdü. Dr. Rüstem Zeydan Twitter hesabından şu tepkiyi gösterdi: "Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, 'Zeydan' ailesinin siyasi duruşu tartışma konusu bile olmayacak kadar net ve bellidir. Senelerini memleketine hizmet için adamış rahmetli babam Mustafa Zeydan, 'Zeydan' ailesinin tek siyasi temsilcisidir. Biz her daim memleketimize ve milletimize emek verdik. Bir koca devir, bir Abdullah Zeydan ile harcanacak kadar küçük değildir. Çirkin ve kabul edilemez söylemini, 'Zeydan' ailesi olarak reddediyoruz."

PKK İLE SAVAŞAN AŞİRETİN ÜYESİ

Hakkâri, Şırnak ve Van'a kadar uzanan 30 bin kişilik Pınyanişi aşiretine mensup Abdullah Zeydan'ın 4 yıl önce yaşamını yitiren babası Mustafa Zeydan, Yüksekova ilçesinde 25 yıl Belediye Başkanlığı, 2 dönem DYP'den, 1 dönem de AK partiden milletvekilliği yaptı. Aile daha önce sağ partilerde siyaset yaparken, Abdullah Zeydan HDP'den aday olunca aşiretin lideri amcası Ahmet Zeydan, beraberinde bazı aşiret üyeleriyle HDP'ye geçti. Pınyanişi aşireti yıllarca terör örgütü ile savaşmasıyla biliniyor. Abdullah Zeydan'ın 1990'da PKK'ya ya katılan kardeşi Yücel Zeydan ise 2002'deki bir çatışmada öldü. (KAYNAK: SABAH)