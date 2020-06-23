Hazmedemiyorum

Başbakan Tatar, pandemi döneminde özverili mücadele verildiğini ancak bir özel jet olayının tüm bunların önüne geçmesini hazmedemediğini söyledi ve özür diledi

Başbakan Ersin Tatar, pandemi döneminde özverili mücadele verildiğini ancak bir özel jet olayının tüm bunların önüne geçmesini hazmedemediğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün de Ercan’a özel jetle gelen kişiler ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması gündem oldu.

Konuşmacıları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, adaya gelen özel jet olayının kendilerini çok üzdüğünü ve hükümetin pandemide çok çalıştığını ve gece yarılarına kadar çalıştıkları başarılı bir süreç yaşadığını dile getirdi. Tatar, adaya gelen kişilerle ilgili Bakanlar Kurulu önergesinin tam olarak anlaşılmadığını söyledi.

Tatar, polis raporunun ön bilgisini aldıklarını ve Ombudsman’ın raporunun ardından konunun net olarak açıklanacağını dile getirdi.

Önergedeki kişi sayısıyla gelen yolcu sayısının da farklı olduğunu kaydeden Tatar, Bakanlar Kurulu’nda bakan değiştirmek kendisinin yetkisinde bulunduğuna işaret ederek açıklık ve şeffaflıktan yana olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, bu kişilerin Lapta marinası için geldiğinin söylendiğini ancak böyle bir durum olmadığının fark edildiğini belirterek Başbakan olarak böyle bir gelişmeden kendisinin haberi olmadığını anlattı.

Kendisinin herhangi bir bakanın görevine son verme hakkı olduğunu dile getiren Tatar, değerlendirmeleri kendinin yaptığını ve Meclis’e de detaylı bilgi verdiğini söyledi.

Başbakan Tatar, polise talimat verdiğini ve uçak indikten sonra gelen kişilerin ne yaptığı konusunda rapor vermesini istediğini kaydetti. Hukuk devleti ne gerekiyorsa onun yapılacağını söyleyen Tatar, devletin her şeyi sorgulayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı’na sunduğu bakan değişiminde ortağının haberi olmadığı yönündeki eleştiriler konusunda Tatar, kendisinin bir adım attığını, ortağına hesap verme durumunda olmadığını kaydetti.

Pandemi döneminde itina ile ve titizlikle çalışmasının ardından yaşanan böyle bir olayda kendisinin bilgisi olması gerektiğini söyleyen Tatar, Bakanlar Kurulu’nda çok yoğunluk olduğunu ve her şeyin detaylı hatırlanmadığını belirtti.

Bunların tüm sorumluluğunun Bakanlar Kurulu’nda olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, özverili çalışmalara rağmen bir jet olayının tüm bunların önüne geçmesini hazmedemediğini kaydetti.

“Evet özür dilerim” diyen Tatar, konunun bir bakanlar kurulu toplantısında konuşulduğunu ancak hiçbir karantina koşulu yokmuş gibi dolaşılmasını da hazmedemediğini dile getirdi. Tatar, rapor çıktığında her şeyi göreceklerini vurguladı.

Gelecek kişilerle ilgili bilgisi olması gerektiğini, bu kişilerin 3’ten 9’a çıktığını kaydeden Tatar, “Bu konuda neden benim haberim olmadı?” dedi.