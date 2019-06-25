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Hayvancılık Dairesi, Denizanalarına karşı uyardı

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Hayvancılık Dairesi, Kıbrıs sahillerinde denizanası görüldüğünü belirterek, zehirli olmalarından dolayı denizanalarına dokunulmaması gerektiğini, kaza sonucu temas halinde ağrının giderilmesi için en etkili ilkyardımın, sıcak uygulaması olduğunu açıkladı.

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Hayvancılık Dairesi, Denizanalarına karşı uyardı
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Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, etkilenen bölgenin, 20-40 dakika boyunca 43-45 derece santigrad sıcaklığındaki suya batırılmasının vakaların çoğunda ağrıyı kontrol altına almak için yeterli olduğu bildirildi.

Suyun sıcaklığı derece ile kontrol edilemiyorsa elin içinde tutulabildiği, tahammül edilebilen en yüksek sıcaklığın ölçü olarak kullanılabileceği belirtilen açıklamada, acı, şişlik, kaşıntı veya yanma devam ederse kişinin, mutlaka en yakın sağlık merkezine götürülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ın doğu sahilinde, Pelagia noctiluca türü denizanası görülmesi nedeniyle ülkede çıkan haberler doğrultusunda halkı denizanaları konusunda  bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapıldığı kaydedildi.

Hayvancılık Dairesi açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs’ın doğu sahilinde, Pelagia noctiluca türü denizanası görülmesi nedeniyle ülkemizde çıkan haberler doğrultusunda halkımızı denizanaları konusunda  bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki bilgileri paylaşıyoruz. Mantar şeklindeki vücudundan sarkan 8 adet küçük ve ağız çevresinde bulunan 4 adet büyük tentaküller (esnek ve hareketli uzantılar) ile hoş bir görüntü oluşturan 10-15 cm. boyundaki Pelagia noctiluca, zehirli ve tehlikeli bir denizanasıdır. Rengi kırmızımsı sarıdan mora doğru değişebilir. Tentakül etrafında bulunan yakıcı kapsüller ile temas edildiğinde, vücutta acıya yol açabilir. Bu tentaküller, 50 cm uzunluğa kadar olabildiğinden denizanasından uzak durmak gerekmektedir.

Son 10 yılda, Nisan aylarında gerek balıkçılarımızın ağlarında gerekse kumsalda ölü olarak sıklıkla görülen Rhopilema nomadica türü denizanalarını da hatırlatmakta fayda vardır. Dış görünüşü ile bir çana benzeyen bu türün vücudunun kenarlarında uzantılar bulunmaz. Yakıcı kapsüller, ağız kolları üzerinde ve şemsiyenin çevresinde bulunurlar. Denizlerimize Süveyş Kanalı’ndan geçerek gelen bu tür, planktonlarla beslenir. Rhopilema nomadica hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalabildiği için oldukça yüksek üreme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla kısa sürede ve özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla görülür.

Zehirli olmalarından dolayı dokunulmamasında fayda vardır ancak kaza sonucu temas halinde ağrının giderilmesi için en etkili ilkyardım, sıcak uygulamasıdır. Etkilenen bölgenin, 20-40 dakika boyunca 43-45 derece santigrad sıcaklığındaki suya batırılması vakaların çoğunda ağrıyı kontrol altına almak için yeterlidir. Suyun sıcaklığı derece ile kontrol edilemiyorsa "elin içinde tutulabildiği, tahammül edilebilen en yüksek sıcaklık" ölçü olarak kullanılabilir. Acı, şişlik, kaşıntı veya yanma devam ederse kişi, mutlaka en yakın sağlık merkezinde götürülmelidir.”

 

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