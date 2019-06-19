Hayvancılık Dairesi, balon ve aslan balıkları konusunda uyardı

Hayvancılık Dairesi, adayı çevreleyen sularda görülen balon balığı, aslan balığı ve köpek balıkları hakkında, açıklama yapılmadan uzman görüşü alınması tavsiyesinde bulundu; uzman görüşü alınmadan yapılan bazı açıklamaların halk arasında huzursuzluğa neden olabileceğini uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Hint okyanusu veya Hint-Batı Pasifik okyanusundan gelen ve zehirli olan balon balığı ve aslan balığı; açıkta görülen köpekbalıkları hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, “Balon Balığının insanlara saldıracağı yönünde gerek sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında gerekse yazılı basında yer alan ve hiçbir bilimsel veriye dayanmayan söylemlerin olumsuz etkilere yol açma ihtimali bulunmaktadır. Bu tarz bilgiler paylaşılmadan önce uzman görüşü alınması büyük önem taşımaktadır.

Son günlerde Balon balığı hakkında çıkan haberlere dikkat çekilen açıklamada, bu türlerin son yıllarda yayılımlarının büyük ölçüde arttığını, bu balıkların tümünün Hint okyanusu veya Hint-Batı Pasifik okyanusu kökenli olduğuna işaret edildi.

En istilacı yabancı tür balıklarından biri olan Lagocephalus Sceleratus’un (Balon Balıklarının), insanlar tarafından tüketilmesi nedeniyle birçok zehirlenme vakasının yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu balıklara karşılık verilmemesi, beslenmeye çalışılmaması ve herhangi bir temastan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Balon balıklarının Japon yemeği “fugu” için kullanılan türler ile bir tutulduğu kaydedilen açıklamada,

ancak, kas dokusu ve derisindeki tetrodotoksin (TTX) nedeniyle, Japon Bakanlığınca izin verilen “fugu” balıkları listesine dâhil edilmediği belirtildi.

Balon Balıkları (Tetraodontidae, Canthigasteridae), Kirpi Balıkları (Diodontidae) ve Pervane/Ay Balıklarına (Molidae) ait türlerin satılmasının yasak olduğu kaydedilen açıklamada,

Türkiye’de de Balon Balığının kıyıya çıkarılması ve ticaretinin yapılmasının yasaklandığı belirtildi.

Balıkçıların ağlarını temizlerken, gerek balon balıklarını gerekse diğer türleri tekne altına atmaması yönünde hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuldu.

ASLAN BALIKLARI

Aslan Balıklarının (Pterois spp.) Akdeniz’de kısa bir süre önce görülmeye başlandığı ancak tüm Doğu Akdeniz’e yayıldığına dikkat çekilen açıklamada, Aslan balığının bir sokma, yara yerinde şiddetli bir ağrıya, şişliğe yol açabildiği, nadiren de olsa kalp dolaşım ve kas sinir sistemini etkileyebildiği ifade edildi.

Aslan Balıklarının dikkatli bir şekilde tutulduğunda, etinin yenilebilir ve oldukça lezzetli olduğu belirtildi.

KÖPEK BALIKLARI

Akdeniz başta olmak üzere, adayı çevreleyen denizlerde 34 köpekbalığı türü yaşadığı kaydedilen açıklamada, köpekbalığı saldırılarının, sıklıkla Avustralya ve Amerika gibi okyanusa kıyısı olan ülkelerde görüldüğü kaydedildi.

“İnsanlar, köpekbalıklarının yemek listesinde yer almıyor. Saldırıların temeli özellikle sörf tahtası veya dalış kıyafetlerinin rengini, dokusunu fok, deniz aslanı vb. hayvanlarla karıştırmalarından kaynaklanıyor. Ülkemizde herhangi bir köpek balığı saldırısı yönünde bir veri yoktur” denildi.