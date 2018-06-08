Hayvancılardan hükümete sert uyarı

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, önceden belirlenen hayvan başına 100 TL desteği alamadıkları takdirde “memleketi başlarına yıkacaklarını” söyledi

Hayvancılar Birliği, Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemelerinin önceden belirlendiği şekilde, yani “12.5 milyon TL’si şimdi, 12.5 milyon TL’si de aralıkta” yapılmaması halinde, pazartesinden sonra en ağır tepkiyi göstereceğini belirtti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün düzenlediği basın toplantısında, Tarım Bakanlığı’nın kimseyle paylaşmadan, danışmadan ödenecek Doğrudan Gelir Desteği’nde kesintiye gideceklerini ve ödemelerin bugün başlayacağını duyurduğunu kaydederek, bunu kesinlikle kabul edemeyeceklerini ilettiklerini ve ödemeyi durdurduklarını söyledi.

Hükümetin yapılacak kesintiyle hayvancının cebinden 4 milyon alacağını ve bunun zaten zor durumda olan hayvancının sonunu getireceğini ileri süren Naimoğulları, “Bütçeyi dengelemek için hayvancının parasını kesiyorlar, hükümet ortaklarının ve Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneklerini kullansınlar. hem hükümetin hayvancıya verecek parası yoksa KTHY binasını nasıl alacak?” dedi.

“HÜKÜMET SADECE HOBİ OLARAK BESLEYENE DESTEK VERECEK”

Naimoğulları, önceden belirlenen hayvan başına 100 TL desteği alamadıkları takdirde “memleketi başlarına yıkacaklarını” söyledi. Naimoğulları, yapılan yeni düzenlemeyle 50 hayvan besleyenin hayvan başına 100 TL alacağını, sonrasında hayvan sayısı arttıkça ödenecek tutarın azaltıldığını anlatarak “Hükümet sadece hobi olarak hayvan besleyene destek verecek” dedi.

Yapılan tüm düzenlemelerin iş bilmezliğin göstergesi olduğunu ifade eden Naimoğulları, yemlik arpa ve bala konusunda da yaşananların bu iş bilmezliğin başka bir örneği olduğunu belirterek ayrıntılı bilgi verdi.

“HAYVANCILIKTA HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORA GİRİLİYOR”

Naimoğulları, uzun zaman emek verilen hayvan taramalarının da 5 aydır yapılmadığını ve başa dönülecek noktaya gelindiğini savunarak, hayvancılığın her geçen gün biraz daha zora girdiğini ve tedbir alınmazsa bir süre sonra ülkede hayvancılığın kalmayacağını belirtti.

Hükümetin, zaten yaşanan ekonomik sıkıntılarla zor günler geçiren hayvancının hakkı olan parayı vermemesini eleştiren Naimoğulları, önceden de birçok kez dile getirdiği çözüm önerilerini yineledi. Naimoğulları, beklentilerinin bir kısmına hükümetin seçim yasaklarını bahane ederek yanaşmadığı görüşünü ifade etti.

Naimoğulları, birlik olarak pazartesi günü hakları olan paranın 12,5 milyonunu almadıkları takdirde en ağır tepkiyi vereceklerini de vurguladı.