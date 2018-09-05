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Hayvancılar Tarım Bakanı ve Maliye Bakanının da katıldığı toplantı sürüyor

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Hayvancılar Tarım Bakanı ve Maliye Bakanının da katıldığı toplantı sürüyor
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin başkent Lefkoşa’da bu sabah başlattığı eylem, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, şu an, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden bir heyetle görüşüyor. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki görüşme saat 16.00 sıralarında başladı.

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