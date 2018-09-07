Hayvancılar ile polis arasında, Ledra Palace ışıklarında arbede

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eylemde, Cumhurbaşkanlığı’nda Başbakanın açıklamasının ardından öğle saatlerinde Ledra Palace Sınır Kapısı’na yürüyüşe geçti.

Eylemcilerin Ledra Palace Trafik Işıkları’na gelişinde arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ve polis eylemcilere müdahale ederek biber gazı sıktı. Bu sırada biber gazından etkilenen bir basın mensubu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eylemciler daha sonra trafik ışıklarından Cumhurbaşkanlığına yürümek istedi. Polis yolu kapatarak Cumhurbaşkanlığı’na geçmelerine izin vermedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliğine yürümek isteyen eylemciler bu sefer de Şehitler Anıtı önünde durduruldu. Çevik Kuvvet ve Polis geçişe izin vermedi. Eylemciler anıt önünde bekliyor