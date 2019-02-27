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Hayvancılar eylemlerine ara verdi

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Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların bakmakla yükümlü olduğu hayvanları olduğunu ifade ederek, eyleme bir süre ara verdiklerini ancak araçları kaldırmayacaklarını kaydetti

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Hayvancılar eylemlerine ara verdi
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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Ercan çemberindeki eyleme bir süre ara verdi.
Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların bakmakla yükümlü olduğu hayvanları olduğunu ifade ederek, eyleme bir süre ara verdiklerini ancak araçları kaldırmayacaklarını kaydetti.
Naimoğulları, birlik üyelerinin birlikte karar vererek, eylemin gidişatına karar vereceğini söyledi. Mustafa Naimoğulları, eylemin Ercan çemberinde yapılmasının sorumlusunun da polis olduğunu iddia etti.
Naimoğulları, polisin hayvancıların ovada kullanılan ve evrak eksikliği bulunduğunu bildiği araçlarına ciddi evrak kontrolü yaptığını, korkutarak üreticiyi sokağa çıkarmamak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Biz araçlarla Yonca kavşağına ilerlerken Ercan çemberinde polis yolumuzu kesiti, tıkanıklığın sebebi yanlış yerde yolumuzu kesip durduran polistir. Tıkanıklık bundan dolayıdır.
Yüzlerce traktör var akıncılar yoluna kadar. Biz bu sürece gelmemek için 2 aydır uğraşıyoruz. Ayakta kalmak için mücadele ediyoruz. Karşımızda üreticiyi desteklemeyen bir anlayış var. Bu şekilde bu durum sürdürülemez."

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