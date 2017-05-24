Hayvancılar eylemi kısa süreliğine erteledi

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yapacağını duyurduğu eylemi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun görüşme çağrısıyla kısa süreliğine erteledi.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, şu sıralar Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Üreticiler, 5 maddeden oluşan taleplerinin karşılanmasını isteyecek. Üreticiler taleplerine yanıt alırsa eylemi askıya alacak.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, bugün sabah birlik binası önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sonrasında yönetim kurulu toplantısı da yapılarak konu değerlendirildi.

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ BAŞKANI KELLE DE BİRLİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, birliğe gelerek başkanla ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güvenlier, kısa süreliğine de olsa, Başbakanlığa yürüyüş şeklinde gerçekleştirecekleri eylemi ertelediklerini kaydetti.

Güvenlier, “Bakan’la görüştükten sonra eylem şeklimiz belirlenecek. Taleplerimize olumlu sonuç alırsak grevi askıya alacağız, uzlaşamazsak eylem yapacağız. Gerekirse davarlarımızı Lefkoşa’ya da süreceğiz” açıklamasında bulundu.

TALEPLER

Üreticilerin Bakan Çavuşoğlu’na sunacağı talepler şöyle:

“Doğrudan Gelir Desteği’nin ilk taksiti olan 42,5 TL’nin tamamen ödenmesi, girdi maliyetlerinin düşmesi için yemlik arpa sübvansesi, küçükbaş hayvan süt fiyatının iyileştirilmesi, küçükbaş hayvancıların çiftliklerinin yanındaki devlet arazilerinin hayvan üreticilerine otlak olarak kiralanması, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kooperatif Merkez Bankası’na olan yemlik arpa borcunun vadesinin uzatılması.”