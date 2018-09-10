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Hayvancılar, Başbakanlığa çağrıldı

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Hayvancılar, Başbakanlığa çağrıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemlerini sürdüren hayvan üreticilerinden bir heyet, Başbakanlık’a çağrıldı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da geçen hafta başlayan araçlı eylemine konu olan taleplerin giderilmesi için hükümetin çalışmaları sürerken, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki bir heyet, Başbakanlık’tan gelen çağrı üzerine bugün saat 16.45 sıralarında Başbakanlık’a gitti.
Naimoğulları, görüşme sonrasında Tarım Bakanlığı önüne gelerek hayvancılara açıklama yapacağını söyledi.
Üreticilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki bekleyişi sürüyor. Bakanlık önünde çok sayıda polis de bekliyor.

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