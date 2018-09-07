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Hayvancılar araçlarını bırakarak eylemlerine Pazartesi devam edecek

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Hayvancılar araçlarını bırakarak eylemlerine Pazartesi devam edecek
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Tarım Bakanlığı önünde devam ettirmek istediği eylemine polisten onay alamayınca kendi aralarında toplantı yapma kararı alarak, bir süre kendi aralarında görüştüler.

Hayvancıların yaptığı kısa değerlendirme sonrasında başkan Mustafa Naimoğluları, eylemlerine araçlarını Lefkoşa'da olduğu yerde bırakarak Pazartesine kadar hükümete süre tanıdıklarını açıkladı. Kendilerinin arpa zammını 1.20 TL kg'dan daha fazla kabul etmediğini bunu hükümetin kabul etmesi durumunda eylemlerini sonlandıracaklarını ifade etti.

DAHA ÖNCE NE OLDU?

Ledra Palace ışıklarına yürüyen Hayvancılar eylemlerine yeniden Tarım Bakanlığı önünde devam etmeye çalıştı ancak Polis ile eylemciler arasında ara ara arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlikte polis biber gazı sıktı. 

Polisin sıktığı biber gazından etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Bu arada Polisten alınan bilgiye göre, gözaltına alınan var.

 

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