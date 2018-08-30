Hayvancılar 5 Eylül'de eylemlere başlıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada hayvancıların batmak üzere olduğunu belirterek, bu sektördeki üreticilerin sokağa inmezler ve sessiz kalırlarsa biteceklerini ve yok olacaklarını bu nedenle 5 Eylül Çarşamba günü herkesi yapılacak büyük eyleme çağırdı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 12:00’de Birlik binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına yönetim kurulu ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada hayvancıların batmak üzere olduğunu belirterek, Tarım Bakanlığı’nı hayvancıyı batırmakla suçladı.

Naimoğulları, daha öncede taleplerini dile getirdiklerini fakat Tarım Bakanlığı’nda bu işin içerisinde olan Müsteşar ve müdürleri hesap yapamamakla suçladı.

İşte Naimoğulları’nın açıklaması;

Arpanın fiyatını tüm zamlara rağmen 0,77 kuruştan 1,77 kuruşa çıkarıyorlar. Hayvancı ayda 10 bin ton arpa kullanıyor ve bu da demektir ki 10 milyon TL hayvancıya darbe vuruluyor. Yılda 34 milyon TL Doğrudan Gelir Desteği’ni de kaldırıyorlar ve ayda 3 milyon TL hayvancıdan kesiyorlar. Yani 13 milyon TL’yi hayvancıdan kesiyorlar. Hayvancıya sütün %80’ini 2,52 tl’ye çıkarıyorlar. İmalatıya 1,89 tl’ye satıyorlar yani hayvancıya 0,60 krş destek vererek, ki bugün günlük süt üretimi günlük 80 tonlardayken, günde 180 tl, ayda 5 milyon 400 bin tl destek veriyorlar.

Yani süt artışından dolayı hayvancı 5 milyon 400 bin tl destek alıyorlar. Hayvancıdan 13 milyon alırken 5 milyon 400 bin tl süt ürünlerine veriyorlar. Tarım Bakanlığı herhalde Hayvancıların hesap bilmediğini düşünüyor. ‘’

Şahali’yi defalarca uyardık

Naimoğlulları, Tarım Bakanının sürekli olarak para bittiğini dile getirdiğini ve hayvancının sorunlarına çözüm üretmediği söyledi.

Zamlardan dolayı yaşanan olumsuzluklardan ülkede kaos ortamı yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının bittiği noktada sorunların daha da büyüyeceğini belirtti.

Şahali’nin hayvancının yanında olmadığını savunan Naimoğlulları, Şahali’yi hayvancıyı batırmakla suçladı.

Ülkede büyük kaos yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının hayvanlarını satmak zorunda kalacağını ve üreticinin ayakta kalamayacağını söyledi.

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırtılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu ifade etti.

Naimoğulları konuşmasında şu sözlere yer verdi

‘’Kaba yem bulamayan hayvancı arpa ile geçinmeye çalışır. Kaba ot biçilmeye başladığı zaman Şahali’ye yem bitkisine destek verilmesi için uyarı yaptık.

Bu ülkede kaba ot eksikliği olacağını belirttik fakat Sayın Şahali ‘’ biz para veremeyiz’’ dedi.

Bakan bizim hiçbir uyarımıza kulak asmadı. 3 ay boyunca bakana ihaleye çıkmasını ve balayı ucuz fiyattan almamız gerektiğini söyledik. Fakat yine bakan bizi dinlemedi ve bugün döviz patladı. 0,82 krş bala getiriliyor.Bakan da bize ‘’alın destek bulursam size sonra veririm’’ diyor. Böyle birşey olamaz.

Yemin tonu 2500 tl olacak ve 1 lt süt de 2,5 tl öngörülmeketdir. Yani bir lt süt satarak 1 kg yem alamayacaksınız. Üretici hiçbir giderini karşılayamayacak.

Müsteşar ve müdürler hesap kitap yaparken maliyenin parası olmadığını ve bu para ile bu işlerin dönmeyeceği mazeretini dile getiriyor. ‘’

Naimoğulları aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat bakanın bunları dikkate almadığını söyledi. Naimoğulları, 5000 üyesi olduğunu ve bu birliğin yansımasının 50 bin kişi olduğunu hatırlattı.

Naimoğlulları bu sektördeki üreticilerin sokağa inmezler ve sessiz kalırlarsa biteceklerini ve yok olacaklarını söyledi.

5 Eylül Çarşamba günü herkesi yapılacak büyük eyleme çağıran Naimoğulları, "bu ülkede ses çıkarmazsak facia olacak" dedi. Bu ülkenin can damarı olan hayvancılık sektörünün can damarının kesilidğini ifade ederek, ince hesaplarla tarımın yönetilmediğine dikkati çekti.