banner107
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
38 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
78 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
168 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
38 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
60 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
48 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
24 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
52 0
banner82
banner147

Hayvancı ile hukümet uzlaştı

banner27

Hayvancı ile hukümet uzlaştı
banner137

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile hükümetin Başbakanlıkta saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandı.

Hükümet ile hayvancıların az önce yaptıkları ortak açıklamada Süt 1.80 TL’ye düştü... Süt İmalathanelere 1.87’ye satılacak. Hükümet 4 ay süreyle litre başına 1 TL destek primi ödeyecek. Hayvancıların talep ettiği karma hayvan yemi ithalatına izin verilecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği başkanı Mustafa Naimoğluları, yönetim kurulu olarak eylemlerini sona erdirme kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıntılar daha sonra...

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.