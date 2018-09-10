Hayvancı ile hukümet uzlaştı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile hükümetin Başbakanlıkta saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandı.

Hükümet ile hayvancıların az önce yaptıkları ortak açıklamada Süt 1.80 TL’ye düştü... Süt İmalathanelere 1.87’ye satılacak. Hükümet 4 ay süreyle litre başına 1 TL destek primi ödeyecek. Hayvancıların talep ettiği karma hayvan yemi ithalatına izin verilecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği başkanı Mustafa Naimoğluları, yönetim kurulu olarak eylemlerini sona erdirme kararı aldıklarını açıkladı.

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