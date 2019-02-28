Hayvan üreticilerinin eylemine polis engeli

Hayvan üreticilerinin Lefkoşa’da yapacağı eylem polis engeline takıldı. Polis, traktörlerin başkente girişini engelleyince üreticiler Ercan çemberinde kaldı. Ercan çemberini oturma eylemi ile trafiğe kapatan üreticiler bugün de eyleme devam kararı aldı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi yapılamadı.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı. Lefkoşa’ya gitmek için 80 kadar üretici iş aracı ve traktörlerle Ercan Havalimanı civarında toplandı. Ancak polisin köylere kadar her yere giderek, iş araçları ve traktörlerin Lefkoşa’ya girişini engelledi.



Lefkoşa’ya gelemeyen Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Ercan Havalimanı çemberinde eylem yaptı. Eylemciler, Ercan çemberini traktörler ve oturma eylemi ile trafiğe kapattı. Ercan Havalimanına giriş ve çıkışlar yapılamadı. Ercan yolcuları hatta pilotlar bile bavul ve çantalarıyla eylemciler arasından geçerek terminale yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan eylem nedeniyle Polis, Ercan'a giriş çıkışları kontrollü olarak verdi.

Daha sonra Polis, Ercan çemberinde oturma yapan eylemcileri, "eylem yaparken yolcuları mağdur etmemeleri" konusunda uyardı. Polisin uyarısı üzerine gerginlik yaşanmaması ve trafikte sıkışan bir ambulansın geçmesi için oturma eylemi sonlandırıldı.

Polis eylemcilere, oturma eyleminin sonlandırılmaması durumunda yasal müdahalede bulunacağını ifade ederek, "Bizi müdahale etmek zorunda lütfen bırakmayın" dedi.

Bunun üzerine kısa bir süre gerginliğin ardından yol trafiğe açıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından hayvan üreticileri eylemlerine devam etti.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümete "üretimi, üreticiyi sevin ki kalkınalım" diye seslendi. Naimoğulları, hükümeti üreticinin vicdanına bıraktığını belirterek, "bu vicdan içinde kahrınızdan öleceksiniz" diye konuştu.

Mustafa Naimoğulları, eylemin Ercan çemberinde yapılmasının sorumlusunun da polis olduğunu iddia etti.

Naimoğulları, polisin hayvancıların ovada kullanılan ve evrak eksikliği bulunduğunu bildiği araçlarına ciddi evrak kontrolü yaptığını, korkutarak üreticiyi sokağa çıkarmamak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz araçlarla Yonca kavşağına ilerlerken Ercan çemberinde polis yolumuzu kesiti, tıkanıklığın sebebi yanlış yerde yolumuzu kesip durduran polistir. Tıkanıklık bundan dolayıdır. Yüzlerce traktör var Akıncılar yoluna kadar. Biz bu sürece gelmemek için 2 aydır uğraşıyoruz. Ayakta kalmak için mücadele ediyoruz. Karşımızda üreticiyi desteklemeyen bir anlayış var. Bu şekilde bu durum sürdürülemez."

Ercan çemberini oturma eylemi ile trafiğe kapatan üreticiler bugün de eyleme devam kararı aldı.

Öte yandan polis, hayvancıların eylemi nedeniyle yolların kapatılmadığını, sadece trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için bir takım tedbirler alındığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Polis Basın Subayı, trafiği genel anlamda rahatlatmak ve trafik akışının engellenmesini önlemek adına kavşaklarda tedbirler aldığını belirtti.



Yolların kapatılmadığını, tüm yollarda trafiğin sorunsuz devam ettiğini kaydeden polis, eylemcilerin kavşaklarda yığıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurguladı.

Polis, tarım iş araçlarının engellendiğine ilişkin iddialarının sorulması üzerine, yapılanın rutin evrak kontrolü olduğunu kaydetti.



