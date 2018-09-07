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"Hayvan üreticilerine yaptığımız öneriler artık son noktadır"

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"Hayvan üreticilerine yaptığımız öneriler artık son noktadır"
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Başbakan Tufan Erhürman, eylem yapan hayvan üreticilerine olanaklar çerçevesinde yapılabilecek en iyi önerilerin yapıldığını ve bunları daha fazla iyileştirmenin mümkün olmadığını söyledi.
Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı’yla yaptığı haftalık olağan görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, KKTC’de olağan dışı bir durumun yaşandığını ve olağan dışı durumlarda kararlar alırken tüm kesimleri ve Maliyeyi nasıl etkileyeceğine de bakmak gerektiğini kaydetti.
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı olarak her zaman istişareye hazır olduklarının da altını çizen Erhürman, dün akşam hayvan üreticilerinin talepleriyle ilgili 5-6 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini, “yapılabileceklerin dışında bir şey yapmaya çalışmanın” ülkeye ciddi hasarlar getireceğini, dün akşam yapılan önerilerin geldiği noktanın olanakları azami derecede zorlayarak gelinen son nokta olduğunu bildirdi.
Erhürman, Cumhurbaşkanıyla son ekonomik gelişmeleri ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’la yaptığı görüşme ve bu görüşmelerin sonuçlarını aktardığını ifade etti.
Oktay’a dün itibarıyla KKTC’deki son gelişmeleri de içeren bir rapor gönderdiğini, her gün Oktay’la yapılacak temaslar sonrasında bir hafta içerisinde hangi sonuçların ortaya çıkacağının görüleceğini aktardı.
Hayvan üretici ve yetiştiricilerinin Cumhurbaşkanıyla kendisinden önce bir toplantı gerçekleştirdiğini de hatırlatan Başbakan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bununla ilgili de kendisine bilgi verdiğini açıkladı.

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