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“Hayır dualarla büyüttük biz Kudret’i”

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“Hayır dualarla büyüttük biz Kudret’i”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, öğle yemeği için gittiği annesinin evinde komşuları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ziyareti esnasında annesinin komşusu Fatma Hanım tarafından sevgiyle ve içtenlikle kucaklanan Özersay, bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Özersay sosyal medya hesabından sevgi dolu bir fotoğraf paylaşarak “sevmek, sevilmek ve samimiyet gibisi yok” mesajı verdi.

Özersay paylaşımında şu ifadelerde bulundu.
“Annemde olağan bir öğlen yemeği hali…”Çek da goy görsünler nasıldır bizim sevgimiz” dedi Fatmaba… 46 yıllık gomşumuz, bir nevi Annemiz, arkada da Annemiz…

Allah hepsine uzun ömürler versin, sevmek, sevilmek ve samimiyet gibisi yok bu hayatta.”

Özersay’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı; ileti yüzlerce beğeni aldı.

Paylaşıma yapılan yorumlarda “Ne kadar yakışır size gülümsemek… Allah hep yüzünüzü güldürsün” , “Hayır dualarla büyüttük biz Kudret’i… Allah yolunu açık etsin”, “Gerçek sevgi budur.” şeklinde çok sayıda yorumlar yapıldı.

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