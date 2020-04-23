Haydi balkonlara

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılı, bu yıl korona virüsün gölgesinde kutlanacak. Vatandaşlara bayraklarını balkonlarına asmaları ve İstiklal Marşı’nı söylemeleri çağrısı yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanacak.

Kutlamalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı konuşma ile başlayacak.

Her yıl ülke genelinde coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu akşam saat 21.00’de evlerde kutlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara; KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarını balkonlara asarak ve İstiklal Marşı’nı ailece söyleyerek, 100. yıl ve bayram coşkusuna ortak olmaya çağırdı.

Kutlamalar kapsamında İlköğretim Dairesi’ne bağlı tüm kamu ve özel okullardan günün anlam ve önemine uygun öğrenci mesajlarını içeren videolar ile dünya çocuklarından gelen mesajları içeren videolar bugün ve hafta boyunca BRT ekranlarında gösterimde olacak.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bugün öğrencilerin online olarak bağlanacağı BRT’deki “Gündem+” programında çocuklarla bir araya gelecek.