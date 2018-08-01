“Hayatınızdaki zorluklara karşı sevgiyi seçin”

‘Kalbimdeki Cevap’ isimli çocuk kitabının yazarı Canev Tatar, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Kitap Kulübünün düzenlediği ‘Yazarlarla Buluşma’ etkinliği kapsamında Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi.

Kitap hakkında çocuklar tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tatar, neden yazar olmak istediğini, bunun için neler yaptığını ve okumanın önemine değindi.

Canev Tatar “Hayatınızda kalbinizi kıracak insanlar da çıkacak karşınıza, haksızlıklara da uğrayabilirsiniz. Başınıza her ne gelirse gelsin seçim hakkı sizindir. Hayatınızdaki zorluklara karşı sevgiyi seçerseniz karşınıza mucizelerin çıkacağını göreceksiniz. Sevgi, mucizeler yaratır” dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklar kitaplarını imzalattı.