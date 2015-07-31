'Hayatı kolaylaştırıcı adımlar atılmalı'

TDP Başkanı Özyiğit, hükümetin yaşananları sadece seyrettiğini iddia ederek, hükümetin bütçeye yönelik düzenleme yapması ve hayatı kolaylaştırıcı adımlar atması gerektiğini vurguladı...

TDP Başkanı Özyiğit, hükümetin yaşananları sadece seyrettiğini iddia ederek, hükümetin bütçeye yönelik düzenleme yapması ve hayatı kolaylaştırıcı adımlar atması gerektiğini vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dövizde yaşanan artışın hükümetlerin de gerekli önlemleri almaması nedeniyle ülkedeki borçlu sayısını artırdığını, borçluların da borcunu ödeyemez duruma geldiğini kaydetti.

Özyiğit, hükümetin yaşananları sadece seyrettiğini iddia ederek, hükümetin bütçeye yönelik düzenleme yapması ve hayatı kolaylaştırıcı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dövizde yaşanan artış üzerine yazılı bir açıklama yaparak, hükümete çözüm önerileri sundu.

Özyiğit, Merkez Bankası Risk Merkezi’nin açıklamasına göre, tahsili gecikmiş alacaklardaki bireysel kredilerde yüzde 24.5 artış yaşandığına, alacak-verecek davalarının arttığına, gerek işletmeler gerekse bireylerin hayatlarını borçlanarak devam ettirmeye çalıştıklarına dikkat çekti.

Hükümetin ise yaşananları sadece seyrettiğini ileri süren Özyiğit, bir önceki hükümetin uyguladığı sıkı mali politikalara rağmen bütçedeki açığın artarak devam ettiğini, işletmeler ile halkın bütçelerinin de büyük oranda gerilediğini, bireyler ve işletmelerin hayatlarını borçlanarak sürdürmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Toplam Tahsili Gecikmiş Alacakların üçte birini çeşitli bireysel krediler ile kredi kartı borçlarının oluşturduğunu vurgulayan Özyiğit, bunun da tüketicilerin tüketimlerini artık karşılayamayacak hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Mahkemelik borçların toplam kredilerinin yüzde 8’i olurken, mahkemelerde bekleyen on binlerce alacak-verecek dosyasına her gün yenilerinin eklendiğini belirten Özyiğit, bu gerçekliğe rağmen yeni kurulan CTP-UBP hükümetinin Maliye Bakanı’nın “denk bütçe için sıkı mali politikalara devam edileceğini” söylemesinin ekonomideki kısır döngünün artarak devam edeceğinin işareti olduğunu savundu. Özyiğit şöyle devam etti:

“Yeni asgari ücreti bile belirlemeyen hükümetin, çalışan ve emekli maaşlarına komik derecede artış yapma kararı almasının, son 1,5 yılda TL’nin döviz karşısında yüzde 40 değer kaybından dolayı tüketim harcamalarının daha da kısılacağının göstergesidir. Bu anlayış ile ekonomi daha da daralacak, daralan ekonomi ile birlikte bütçe açıkları artacaktır. Bireyler ve şirketler daha fazla borçlanacak demektir.”

Doların 2,18 TL seviyelerinde olduğu dönemde hazırlanan 2015 mali yılı bütçesinin bugün dolar bazında yaklaşık yüzde 30 oranında küçüldüğünü belirten Özyiğit, hükümetin dolar bazında küçülen bütçeye yönelik mutlaka düzenleme yapmasının da gerektiğini belirtti.

Ülkede hayatın büyük bir kısmının ithalata bağlı olduğunu anımsatan Özyiğit, bu konuda hayatı kolaylaştırıcı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Ülkeye giren ürünlerde kurun sabitlenebileceğini, KDV, stopaj, fon, vergi ve harçlarla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini ve Fiyat İstikrar Fonu’nun kuruluş amacına uygun kullanılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, ayrıca geliri döviz olan ancak tüm ana giderleri TL olan özel ve vakıf okullarının harçlarında alınan döviz kurunun sabitlenebileceğini, bu ve benzeri birçok düzenlemenin daha hayata geçirilebileceğini ifade etti.