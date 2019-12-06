Hayat, yüzde - 0.47 ucuzlamış

Kasım ayı hayat pahalılığı oranı, yüzde - 0.47 olarak açıklandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 109.71’le patlıcan, yüzde 59.76’yle dolmalık biber ve yüzde 45.62’la kabak oldu

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, 2019 yılı Kasım ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranını yüzde -0.47 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, kurumun tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınladığı anımsatıldı.

Buna göre 2019 yılı Kasım ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %-0.47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10.20 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %8.55 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 131 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

EN ÇOK PAHALILANAN PATLICAN, BİBER, KABAK

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %109.71’le patlıcan, %59.76’yle dolmalık biber ve %45.62’la kabak oldu.

EN ÇOK UCUZLAYAN SABİT TELEFON GÖRÜŞME ÜCRETLERİ

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %89.13’le sabit telefon görüşme ücreti (yurt içi), %85.50 sabit telefon görüşme ücreti (yurt dışı) ve %85.50’yle sabit telefon görüşme ücreti (cep telefonunu arama) olarak açıklandı.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşti:

Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.16 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.73 artış, sağlık ana grubunda %1.14 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.03 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.58 artış, Ulaştırma ana grubunda %0.48 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.20 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.12 artış, Haberleşme ana grubunda %15.11 azalış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %6.30 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.10 azalış, Eğitim ana grubunda %0.05 azalış.

Kasım ayında Eğlence ve Kültür ana grubu en yüksek artış gösteren ana grup olurken, Eğlence ve Kültür ana grubunda Piyango Bileti (KKTC), Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-Fransa), Televizyon Bakım ve Tamir Ücretindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup oldu.

Giyim ve Ayakkabı ana grubunda Kadın, Erkek, Çocuk–Bebek Giyim ve Ayakkabılardaki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olarak açıklandı.

Kasım ayında endekse yansıyan Sterlin ve Euro kurlarının ortalaması artı, Dolar kurunun ortalaması ise eksi oldu.

Sağlıkta doğum Ücreti (Sezeryan), Doktor Muayene Ücreti (Özel Hastane, Dahiliye), Ultrason Ücreti; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Buzdolabı Tamiri ,Soba Tüpgazlı (Katalitik), Yastık; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Tüp Gaz Ücretleri, Kömür Ücreti; Ulaştırma’da Uçak Ücreti (Ercan-Londra), Motor Yağı, Rot-Balans Ayarı ; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Sigara (A Marka); Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Pamuk, Bebekler İçin Özel Islak Mendil, Saç Boyası fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.

Haberleşme ana grubu Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt İçi), Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt Dışı), Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Cep Telefonunu Arama) düşüşler nedeniyle en çok azalan ana grup oldu.

Lokanta ve Oteller’de Otel Ücretleri, Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Sebzeler, Meyveler, Pirinç; Eğitim’de Özel Üniversite Ücretindeki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun, 8 ana grubunda artış olurken, 4 ana grubunda ise düşüş yaşandı.

