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Hayat pahallığındaki % 2'lik kesintiye YİM'den durdurma

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Hayat pahallığındaki % 2'lik kesintiye YİM'den durdurma
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Yüksek İdare Mahkemesi, hükümetin ‘6 aylık hayat pahalılığı artışında yüzde 2 kesintiye gidilmesine’ yönelik çıkarttığı yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu.

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