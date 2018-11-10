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Hayat Pahalılığı için hükümete 15 gün süre

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Sendikalar, Hayat Pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle dondurulması kararının geri çekilmesi için hükümete 15 günlük süre verdi, aksi takdirde eylem ve greve gideceklerini bildirdi

Hayat Pahalılığı için hükümete 15 gün süre
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Kamuda yetkili üç sendika, hükümete, Hayat Pahalılığı Ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle dondurulması kararının geri çekilmesi için 15 günlük süre tanıdı.

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, 15 gün içerisinde “uzlaşı masasının” kurulmaması halinde eylem ve grevlere başlanacağı uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili basın toplantısı, KAMU-SEN merkezinde üç sendikanın yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

ATAN: “HÜKÜMETİN BİZİ TOPLANTIYA ÇAĞIRMASINI BEKLEYECEĞİZ”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığının durdurulacağı ve yok sayılacağı açıklandıktan sonra üç sendika olarak bir birliktelik ortaya koyduklarını, sorunun; emekli, sosyal sigortalı, dar gelirli, engelli, sosyal yardım alanlar ve düşük ücretliler dahil olmak üzere tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti.

Başbakanlıkta daha önce gerçekleştirilen toplantıda Başbakan Tufan Erhürman’ın, hayat pahalılığı ödeneğinin verileceğini, hatta bununla ilgili yazılı taahhüt de verebileceğini belirttiğini kaydeden Atan, aynı Başbakanın Bakanlar Kurulunda yasa gücünde kararname (YGK) geçirdiğini anlattı.

Atan, “Meclis açık durumdayken YGK geçirmenin etik olmadığı” görüşünü  dile getirerek, hükümete 15 gün süre tanıdıklarını, gerekli adımların atılmadığı takdirde eylem ve grevleri devreye sokacaklarını açıkladı ve bu 15 günlük sürede başbakanın sendikaları toplantıya çağırmasını bekleyeceklerini söyledi.

SERDAROĞLU: “SENDİKALAR ARTIK BİRLİKTEDİR VE BUNA DA MECBURUZ”

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede gelinen son durumun birlikte mücadeleyi gerektirdiğini, mücadele edilmediği takdirde bir yere gidilemeyeceğini söyledi.

Serdaroğlu, hükümet tarafından “anti demokratik” olarak değerlendirdikleri bir uygulama yapıldığını, HP’nin ne kadar olacağının henüz bilinmemesine ve Aralık ayına 3 ay olmasına rağmen böylesi bir kararın alınmış olmasının samimiyetle örtüşmediğini ifade etti.

Hükümetin sendikaları çağırarak “benim verebileceğim bu kadar, bu kadar sürede ödeyebilirim” demiş olmasının daha uygun olacağını belirten Serdaroğlu, pahalılığı yaratanın da HP’yi vermeyenin de hükümet olduğunu, çalışanların da hakkından fazlasını istemediğini söyledi.

Serdaroğlu, “Sendikalar artık birliktedir, buna da mecburuz” ifadelerini kullandı.

BENGİHAN: “AMACIMIZ UZLAŞI MASASININ KURULMASI, EMEKÇİNİN ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, son dönemde yapılan zamların dar ve sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğünü, tüm temel tüketim maddelerinin fiyatlarının iki katına çıktığını, tüccarların yüksek fiyat uygulamalarına marketlerdeki fahiş fiyatların eklendiğini ifade etti.

Bengihan, çalışanlardan fedakârlık isteyenlerin önce örtülü ödenek ve partilere yapılan maddi katkılardan yapılan fedakârlığı açıklaması gerektiğini, çıkarılan aflarla günden güne zenginleşenlerin fedakârlık yapması gerektiğini ve kendilerinin çalışanların haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bengihan, amaçlarının uzlaşı masasının kurulması ve emekçilerin alım gücünün korunmasına yönelik politikaların uygulamaya sokulması olduğunu ekledi.

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