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Hayallerini New York’ta gerçekleştirecekler

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Ada genelinde birçok hayır kurumu yararına ve öğrencisi oldukları The English School of Kyrenia’yı temsilen; şan ve piyano alanlarında sergiledikleri performanslarla tanınan 12 yaşındaki Kayra Hacer Güryel ve 15 yaşındaki Derin Akay, ‘The Duo’ adıyla bu kez ülkemizi gururlandıracak başarıyı uluslararası platformda elde ettiler.

Hayallerini New York’ta gerçekleştirecekler
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Alanya’da 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen XVII Viva-Music International Competition of Classical Music, Koro bölümünde çeşitli ülkelerden, 6 ile 20 kişi arasında değişiklik gösteren çok sayıda koro ile aynı kategoride ikili olarak yarışıp değerlendirilen genç yetenekler, üstün bir başarı gösterip bu uluslararası yarışmada ikincilik kazandılar.

12 yaşındaki Kayra ve 15 yaşındaki Derin, elde ettikleri ikincilik ünvanı ile dünya sanatçılarının performans sergileme hayali olan en prestijli salonlardan New York Carnegie Hall’da, Haziran 2020’de 200 dolar katkı ödülü verilerek müziklerini icra etmeye davet edildiler.

Ülkelerine, okullarına ve ailelerine gururlu sonuçlar yaşatan ‘The Duo’ müzik ve performans sanatlarının kalbinin attığı merkez olan New York’ta, yeteneklerini sergileme şansını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarına hızla ve heyecanla devam ediyorlar.

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