Hayalleri süsleyen gezi

Yakın Doğu Koleji’nin öğrencilerine düzenlediği NASA Kennedy Space Center Uzay Bilim Turu başladı. Orlando’da astronotlardan özel eğitimler alan öğrenciler, Uzay Mekiği Atlantis’i gördü, 4D Mars’a yolculuk serüvenini yaşadı

Yeni nesil eğitim felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştiren Yakın Doğu Koleji’nin Dorana Turizm işbirliğinde öğrencilerine düzenlediği NASA Kennedy Space Center Uzay Bilim Turu başladı.

Araştırma, gençleri bilime teşvik etme, yerinde inceleme, uygulama, geleceğin uzay çağında olduğunu ve öğrencilerinin bu konuda öncü olmaları ön görüsüyle düzenlenen gezi ile Nasa Kennedy Uzay Merkezi’ni ziyaretinde öğrenciler, uzaya gidip gelen NASA Astronotları ile bir araya gelerek özel eğitimler aldılar, Uzay Mekiği Atlantis’i görme, fırlatma rampası deneyimi yaşama, 4D Marsa yolculuk serüveni, Mars’a iniş ve Mars’da yürüyüş simulasyonu gerçekleştirme imkanı buldular.

NASA'nın uzay ile ilgili yaptığı çalışmalarını ve bireysel sorularını direkt ilk ağızdan öğrenme şansı yakalayan öğrenciler, NASA gezisi süresince aldıkları eğitim sonrasında eğitim hayatlarında kendilerini bir adım öne çıkaracak olan isimlerine özel bir eğitim sertifikasına sahip oldular.

Orlando’da bulunan NASA Kennedy Space Center’a giderek Uzay Bilim turuna başlayan öğrenciler ilk olarak Uzay Mekiği Atlantisi gezdiler. Shuttle lansmanı içerisinde fırlatma tecrübesi edinen öğrenciler Boeing tarafından sunulan Abi Stronot Hala of Fame içeren kahramanları inceleme fırsatı buldu. Gün boyunca çeşitli aktiviteler yapan öğrenciler Apollo Saturn V merkezi dahil tüm Kennedy Uzay Merkezi içerisinde otobüs turu gerçekleştirdi.

Bilim Turu kapsamında Marsa yolculuk da yapan öğrenciler gerçek bir astronot ile tanışarak IMAX Thether 3D filmleri inceleme ve roket lansmanı da incelediler. Gezi sonrasında astronotla öğlen yemeği yiyerek sohbet eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri Astronotu ile anı fotoğrafı çektirdiler. Yemek sonrası Uzay mekiği fırlatma alanlarını, kontrol odasını ve laboratuvarları gören öğrenciler 3D IMAX ile dünyadan uzaya gerçeklesen zor ve heyecanlı yolculukları deneyimledi. Astronotlarla buluşarak Uzay uçuşu simülatörlerinde uzay yolculuğunun temel derslerini alan öğrenciler, uzay mekiği kontrolü simülasyonu ile eğitimlerinde astronotlar eşliğinde dersler işleyerek uzay bilimi ve uzay mekiği hakkında bilgiler aldılar. Astronotların uzaydaki yaşamını öğrenmek için simülatör eşliğinde uzay üssü yaşamı deneyimi yaşayan öğrenciler Mars deneyimi de yaşadı.

Kennedy Space Center’da astronot eşliğinde Mars eğitimi alan öğrenciler eğitimin ardından mürettebatla marsa iniş, marsta yürüyüş gibi etkinlikler yaptılar. Micgrogravity simülasyon etkinliği yapan öğrenciler uzayda yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Gezide öğrencilere hem lansman kontrol ekibi hem de Orion kapsülü ekibinin bir üyesi olan ve NASA’nın Space Luch System (SLS) roketinin bir astronotu eşlik etti. Marsta Base Eğitimi alan öğrenciler Marstaki temel operasyon Merkezi yönetme fırsatına sahip olurken, bitki laboratuvarında hasat bitkilerini incelediler . Güneş enerjisini optimize ederek zorlu ortamlarda yaşamanın zorluklarını aşmak için robot programlama işlemi. 4D Mars Transfer Tiyatrosu ile Marsa seyahat deneyimi yaşadılar.

ASIM İDRİS: “YERİNDE EĞİTİM FELSEFESİ İLE HAYALLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK…”

NASA gezisinin bir çok kişi için büyük bir hayal olduğunu belirten Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini öğrencilerine gösterebilmek için bu geziyi planladıklarını söyledi.

Düzenlenen gezi ile ilgili bilgiler aktaran Okul Müdürü Asım İdris, öğrencilere büyük düşünüp bu hayalleri gerçekleştirmenin mümkün olabileceğinin gösterme hedefi ile hareket ettiklerini belirtti.

İdris; “Öğrencilerimizi hem geleceğin dünyasına hazırlayıp hem de gelecekleri için büyük düşünebilme becerisini kazandırmayı ön planda tutuyoruz. NASA gezisi Yakın Doğu Kolejinin eğitim anlayışı ve vizyonunun ne kadar ileride olduğunun bir göstergesidir. Rutinden ve olağan düşünce biçimlerini kırarak bilimsel düşünceyi ve insanoğlunun neler başardığını yerinde öğrencilerimize deneyimleme fırsatı sunduk” dedi.

Orlando, Florida'da bulunan Kennedy Uzay Eğitim Merkezini ziyaret eden öğrencilerin uzay araçlarını bire bir olarak inceleme ve astronotlarla yakından iletişim kurma fırsatı sunarken, Astronot Eğitimi tecrübesi gibi NASA’nın çeşitli etkinliklerine katılarak unutulmaz bir uzay deneyimi yaşadığını ifade eden Asım İdris, düzenlenen gezi programı ile öğrencilerin bilimin, mühendisliğin ve kültürlerin ulaştığı boyutlarını inceleyerek vizyonlarını genişlettiğini kaydetti.



