Havutçu'ya emeklilik sürprizi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde konuşmaların ardından kısa bir ara isteyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, emekli olması nedeniyle bugün son bütçesini hazırlayan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’ya küçük bir hediye verdi.

Havutçu da, kendisine sürpriz olduğunu ifade ederek, yaş itibarıyla hizmetlerinin sonuna geldiğine işaret ederek, kamuda hep görevinin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.