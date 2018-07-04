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Havutçu, bugün emekliye ayrıldı

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Havutçu, bugün emekliye ayrıldı
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Emekli olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve çalışma arkadaşlarına bugün veda etti.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda, Havutcu’nun vedası onuruna bir kokteyl düzenlendi. Çalışanlar, tek tek Havutcu ile el sıkışarak, vedalaştı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkeye ve Maliye Bakanlığı’na hizmetleri için Ahmet Havutcu’ya teşekkür ederken, hizmetlerinin unutulmayacağını belirtti. Denktaş, Havutcu’ya, birlikte görev yaptığı bakanlar ve çalışanlar adına bir de kol saati armağan etti. Çalışanlar adına Havutcu’ya çiçek takdim edildi.
Ahmet Havutcu, törende yaptığı konuşmada, “Maliye Bakanlığı, bir saatin en önemli parçası olarak görev yapmaktadır. Bu parça bozulursa, tüm sistem bozulur. Ne mutlu bana ki, Maliye Bakanlığı’nı çok iyi bir noktada bir başka arkadaşıma devrediyorum. Sizleri hiç unutmayacağım ve her zaman yanınızda olacağım” dedi.
Yaş haddinden emekliye ayrılan Ahmet Havutcu, 2009 yılından beridir Maliye Bakanlığı’nda görev yapmaktaydı.

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