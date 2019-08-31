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Havlamasından rahatsız olup tüfekle vurdu

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Şanlıurfa'da bir kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeğiyle vurdu

Havlamasından rahatsız olup tüfekle vurdu
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Şanlıurfa'da bir kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti.

Silah sesini duyanlar kanlar içerisinde kalan köpeği görünce durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı hayvanseverler ise yaralanan köpeğin bacağına ilk müdahalede bulunup kanamayı önlemek için bez bağladı.

Gelen polisler, köpeği yaralayan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de yaralı köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.
Köpeği vuran kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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