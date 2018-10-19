Havadis Gazetesine haciz

İktibas davasında yargı sürecini beklemeyen Bilge Nevzat ve avukatı Havadis’e haciz gönderdi. Haciz memurları, sabah saat 09.00’da Havadis Gazetesi’ne giderek, haciz işlemlerini başlattı.

Bilge Nevzat’ın bu tavrı, tepki gördü.

Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, bu haczin Havadis’i çökertme kastı ile yapıldığına vurgu yaptı.

Düzgün, “Bunu yapanlara sadece acıyorum. Çünkü Havadis’i masa, sandalye, klima olarak sayıyorlar. Havadis, muhabirleri, yazarları ve çalışanları ile bu ülkenin önde gelen medya kurumlarından biridir ve Kıbrıs Türk halkının hizmetindedir” dedi.

Haciz işlemlerinin sürdüğü sırada, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, Havadis Gazetesi’ne giderek yapılanın yanlış olduğuna vurgu yaptı, Havadis’e destek belirtti.

Sami Özuslu ile Ali Kişmir'in yaptığı ortak basın açıklaması şöyle:

"Son dönemlerde çeşitli kesimlerden basın kuruluşlarına karşı yürütülen planlı saldırılardan rahatsızlık duyuyoruz. Bir gazetemize veya bir TV kuruluşumuza veya bir basın mensubumuza yapılmış olan saldırıyı, hepimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmeliyiz. Bu hepimize düşen en büyük görevlerden bir tanesidir.

Bu bağlamda Havadis Gazetesi’ne yönelik icra memurlarının bugün haciz işlemlerine başlaması ürkütücü bir durumdur. Geçmişte anayasamıza aykırı olmasına rağmen bu yönde adımlar atılmış ve bazı gazetelerimiz susturulmaya çalışılmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre, icra memurlarının gazetede bulunan bilgisayarlar ve serveri haciz etme girişiminde bulunması, anayasamızın 29’uncu maddesinde bulunan basın araçlarının korunmasına da aykırılık teşkil etmektedir.

Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak bu süreci yakından takip ettiğimizi ve tüm taraflarla istişare içerisinde olduğumuzu belirtirken, Anayasamızın 29’uncu maddesini de tüm kesimlere hatırlatma gereğini duyuyoruz.

“Basın Araçlarının Korunması

Madde 29

Yurttaşlara ait basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç aracı oldukları gerekçesiyle de olsa, zorla alınamaz veya e konulamaz veya işletilmekten alıkonamaz.”

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Havadis Gazetesi’ne yönelik yayınlarının durdurulması amacıyla davalı tarafından başlatılan bu girişim anayasamıza da aykırıdır. Geçmiş bizlere tedbirli olmamız ve anayasanın 29’uncu maddesini tüm kamuoyuna hatırlatmamız gerektiğini söylüyor. Umarız anayasanın 29’uncu maddesine aykırı olan bu girişim daha da ileri götürülmesi ve bizlerin de içerisinde olacağı hukuksal bir savaş süreci başlatılmaz. Yargımıza güveniyoruz ve de güvenmeye devam etmek istiyoruz.

Basının susturulmasına ve basın özgürlüğüne halel gelmesine karşı her türlü yasal ve örgütsel gücümüzü kullanacağız.

Saygılarımızla;

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası (a)

Sami ÖZUSLU ve Ali KİŞMİR