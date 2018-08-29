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Havada kaos

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Ercan’daki hava trafik kontrolörleri dün akşamdan itibaren ek mesai çalışmama kararı aldı

Havada kaos
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını ve sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına dün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmama kararı aldı.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ek mesailerle ilgili bayram öncesi yayımladığı kanun hükmünde kararname kararını anımsatarak, karar alma sürecine Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın hiçbir şekilde dahil edilmediğini kaydetti.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın tüm iyi niyetiyle ve görev bilinciyle hava trafiğinin aksamaması adına bayram boyunca çalıştığına işaret eden Kapısız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Üzülerek görmekteyiz ki hükümet bu kararlarla ilgili hiçbir uzlaşıya yanaşmamıştır. Hükümet, vardiya çalışanların emeğini yasalarla belirlenen fiyatın altında satın almak istemektedir. Ülkenin kaymak tabakası olan sermayeye “elini taşın altına koy” diyemeyen, piyasada tavan fiyat belirlemekten aciz olan hükümet, çalışanın emeğinin fiyatını kendi kafasına göre belirleyemez.”
 

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